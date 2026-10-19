Çankırı’nın Orta ilçesinde bulunan İlçe Devlet Hastanesi’nde başhekimlik görevine yeni bir isim atandı. Hastanede daha önce başhekim olarak görev yapan Dr. Zehra Betül Daşdelen’in görevinden ayrılmasının ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından Dr. Yasin Öksüz başhekim olarak görevlendirildi.

Hastanedeki Görevinden Başhekimliğe

Orta İlçe Devlet Hastanesi’nde doktor olarak çalışan Dr. Yasin Öksüz, atama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yeni görevine başladı. Öksüz’ün başhekimlik görevini devralmasıyla hastanedeki yeni dönem de başlamış oldu.