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Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma, muhtarlarla yapılan sohbetin ardından sona erdi.

Kahvaltı programında bir araya gelen katılımcılar, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü görevi gören muhtarların, yerel yönetim hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

Programda, mahalle ve köylerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesi ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde muhtarların üstlendiği sorumluluklar ele alındı.

Programa Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkan Vekili İsmail Ersoy, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Çankırı’nın Orta ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen kahvaltı programında ilçe protokolü, kurum amirleri ve mahalle ile köy muhtarları buluştu. Orta Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programda, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasındaki iletişimi sağlayan önemli görevine dikkat çekildi.

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