Ankara’nın Çubuk ilçesinde üç kuşaktır sürdürülen sıcak demircilik mesleği, aile geleneği olarak yaşatılmaya devam ediyor. Dedeler Mahallesi’nde demirci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 57 yaşındaki Yetiş Demirci, çocuk yaşlarda başladığı mesleğini bugün oğluyla birlikte sürdürüyor.

Yaklaşık bir asırdır aile içinde kuşaktan kuşağa aktarılan mesleğin temsilcisi olan Demirci, yıllar boyunca demiri işleyerek tarım aletleri üretti. Askerlik dönüşünde Çubuk Sanayi Sitesi’nde kendi iş yerini açan usta, geleneksel demirciliği tarım makineleri ve ekipmanları imalatıyla birleştirdi.

Demirci Ocağında Üç Kuşağın Hikâyesi

İlkokulu bitirdikten sonra babasının yanında çıraklığa başlayan Yetiş Demirci, demiri dövmeyi, şekillendirmeyi ve tarım aletleri yapmayı küçük yaşlarda öğrendi. Mesleğin inceliklerini yıllar içinde tecrübe ederek kendi işini kuran Demirci, kardeşleri ve akrabalarıyla birlikte aile geleneğini sürdürdü.

Ailesinde demirciliğin kuşaktan kuşağa aktarıldığını belirten Demirci, mesleğinin geçmişini şu sözlerle anlattı:

“Dedemden babam öğrenmiş, babamdan da bize geçti. Şimdi biz de evlatlarımıza devretmeye çalışıyoruz. Ailemizde amcam ve amcamın oğulları da bu mesleği sürdürüyor.”

Oğlunun da yanında çalışmaya başlamasıyla mesleğini yeni kuşağa aktarmaya başlayan Demirci, ilk günkü heyecanını koruduğunu ifade etti.

Çiftçiler İçin Tarım Makineleri Üretiyor

Geleneksel sıcak demirciliğin yanı sıra tarım makineleri imalatına da yönelen Demirci, atölyesinde çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik farklı ekipmanlar üretiyor. Traktör kepçesi ve yem karma makinesinin yanı sıra pulluk, ızgara ve mibzer gibi tarım aletleri üzerinde çalışan usta, üretimini sürdürüyor.

Günlük çalışma düzenini anlatan Demirci, sabah saat 08.00’de işinin başına geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

“Sıcak demircilik işi olduğunda demiri işliyoruz. Pulluk, ızgara ve mibzer gibi tarım aletleriyle uğraşıyoruz. Bunun yanında traktör kepçesi ve yem karma makinesi imalatımız var. Çiftçilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar gayret gösteriyoruz.”

Demirci, üretimin her aşamasında yılların getirdiği ustalık ve deneyimden yararlandıklarını da dile getirdi.

“Bu Mesleği Sevmeyen Sürdüremez”

Sıcak demirciliğin sabır, emek ve tecrübe gerektirdiğini vurgulayan Yetiş Demirci, meslekte başarılı olmanın temelinde işi sevmek ve zorluklara karşı sabırlı olmak bulunduğunu söyledi.

Demirci, mesleğin inceliklerini öğrenmek ve uzun yıllar devam ettirmek için özverinin önemine dikkat çekerek, “Sabredeceksin. Sabretmezsen, mesleğini severek yapmazsan bu işi yürütemezsin. Mutlaka mesleğini seveceksin. Biz de severek yapıyoruz. Yapabildiğimiz kadar devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Aile Mirasını Oğluna Bırakacak

Yaklaşık bir asırdır ailesinin emeğiyle ayakta kalan mesleğin gelecekte de yaşamasını isteyen Demirci, en büyük hedefinin işini oğluna devretmek olduğunu belirtti.

Aile geleneğini devam ettirme konusunda kararlı olduğunu ifade eden usta, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnşallah nasip olursa işimi oğluma devredeceğim. Biz bu işi bırakmayacağız. Elimizden geldiğince devam ettireceğiz.”

Çubuk’ta demir ocağının başında yıllardır emek veren Yetiş Demirci, hem geleneksel sıcak demirciliği yaşatıyor hem de ailesinden devraldığı mesleği gelecek kuşağa aktarmak için çalışıyor.