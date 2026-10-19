Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin başkentle daha güçlü bir bağ kurmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. ABB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, gençlerin Ankara’yı yakından tanımaları amacıyla Panoramik Ankara Turu düzenlendi.

Profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleştirilen turda üniversiteliler, Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerini tanıma fırsatı buldu. Gezi boyunca kentin öne çıkan noktaları hakkında bilgi alan öğrenciler, başkentin geçmişini ve kültürel zenginliklerini daha yakından tanıdı.

Gençlere Yönelik Hizmetler de Tanıtıldı

Tur kapsamında öğrencilere yalnızca Ankara’nın tarihi ve kültürel noktaları anlatılmadı. Gençlere yönelik belediye hizmetleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

ABB’nin düzenlediği etkinlikle üniversite öğrencilerinin yaşadıkları kenti daha iyi tanımaları, Ankara’nın sunduğu imkânları öğrenmeleri ve başkentle aralarında daha güçlü bir bağ oluşturmaları amaçlandı.

Amaç, Gençlerin Ankara ile Bağını Güçlendirmek

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya paylaşımında öne çıkan hedeflerden biri, üniversite öğrencilerinin başkenti yalnızca eğitim gördükleri bir şehir olarak değil, tarihi ve kültürel değerleriyle de tanımaları oldu.

Panoramik Ankara Turu ile gençlerin kent yaşamına daha fazla katılım sağlaması ve Ankara’nın kültürel mirasını yakından tanıması hedefleniyor.