YENİ Parti, Türkiye genelinde parti içi demokrasiyi pekiştirmek ve örgüt yöneticilerini doğrudan üyelerin iradesiyle belirlemek amacıyla il başkanlığı ön seçimleri düzenledi.

81 il genelinde kurulan sandıklarda yüz binlerce parti üyesi, kongre öncesinde kendi il başkan adaylarını doğrudan oylarıyla seçti. Yeni seçilen İl Başkanlarının çoğunun kurucu il başkanlarının seçimi kazandığı görüldü.

İLLERDE KİMLER İL BAŞKANI OLDU ?

ANKARA Kurucu il başkanı İbrahim Karaca ön seçimden kazanan isim olarak çıktı.

İSTANBUL: Kurucu il başkanı Özgür Çelik, tek aday olarak katıldığı ön seçimi kazandı

İZMİR : Kurucu il Başkanı Başkanı Çağatay Güç ile eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yarıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre Güç 18 bin 511, Kocaoğlu ise 14 bin 167 oy aldı. İki aday arasındaki oy farkı 4 bin 344 olarak gerçekleşti

BURSA : Mevcut il başkanı Nihat Yeşiltaş, ön seçimi önde tamamladı.

MUĞLA : Çekişmeli geçen seçimlerde Muğla’da ise mevcut il başkanı Nail Kızıl, 8 bin 738 oyla birinci oldu. Rakibi Süleyman Girgin 7 bin 574 oy aldı.

AYDIN : Dilaver Demir

UŞAK : Serap Ergün Bitgün

AFYONKARAHİSAR : Faruk Duha Erhan

SAKARYA : Selda Sezgin

DİYARBAKIR : Mehmet Berk

ANTALYA : Nail Kamacı

IĞDIR : Murat Bekem

ARTVİN : Bedrettin Kalın

KAHRAMANMARAŞ: Ünal Ateş,

GİRESUN: Gökhan Şenyürek

EDİRNE: Yücel Balkanlı

KIRIKKALE: Onur Yüksel Bozdağ

TRABZON: Mustafa Bak