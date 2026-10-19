Yatırım yaptıklarını ve birikimlerini alın teriyle kazandıklarını belirten vatandaşlar, hak ettiklerini düşündükleri parayı geri alabilmek için çağrıda bulundu. Sosyal medyada paylaşılan mesajda, yatırımın kumar olarak değerlendirilmesine tepki gösterilirken, ana para ve TÜFE oranında güncelleme talebi öne çıktı.

“Anaparamızı Almadan Vazgeçmeyiz”

Yatırımcıların çağrısında, yıllar boyunca emek vererek biriktirdikleri paraların geri ödenmesi gerektiği ifade edildi. Paylaşımda, ana paralarını almadan taleplerinden vazgeçmeyeceklerini belirten vatandaşlar, yalnızca yatırdıkları tutarı değil, enflasyon karşısında güncellenmiş değerini de istediklerini dile getirdi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Biz kumar oynamadık, yatırım yaptık. Parayı alın terimizle kazandık. Anaparamızı almadan vazgeçmeyiz. Anaparamızı ve TÜFE’sini istiyoruz ve devletimiz bunu yapacak güce sahiptir.”

Yatırımcıların Talebi: Ana Para ve TÜFE

Paylaşımda, yatırımcıların temel beklentisinin ana paralarının geri ödenmesi ve bu tutarın TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında güncellenmesi olduğu belirtildi.

Devletin sorunun çözümü için gerekli güce sahip olduğu ifade edilen mesajda, yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi çağrısı yapıldı. Taleplerin hangi yatırım veya süreçle ilgili olduğu konusunda ise paylaşımda ayrıntılı bilgi verilmedi.