Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında yıllık bazda gerilerken Ankara, 12 bin 406 satışla İstanbul’un ardından ikinci sıradaki yerini aldı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; başkentteki hareketliliği değerlendiren Kirman Gayrimenkul Danışmanı Erkan Demir, yüksek satış rakamlarının konut alımının herkes için kolaylaştığı anlamına gelmediğini belirtti. Gayrimenkul yatırımında yalnızca fiyat artışı beklentisine odaklanılmaması gerektiğini ifade eden Demir; bölge seçimi, maliyetler, alternatif yatırım araçları ve proje güvenilirliğinin önemine dikkat çekerek Ankara’da gelişim potansiyeli taşıdığını düşündüğü bölgeleri değerlendirdi.

“İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA YÜZDE 15,3 DÜŞÜŞ”

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 16 Ekim 2026 tarihinde açıkladığı Eylül 2026 konut satış verilerine göre, Türkiye genelinde 142 bin 390 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla toplam konut satışları yüzde 9,3 gerilerken ilk el konut satışları yüzde 3,9, ipotekli konut satışları ise yüzde 5,1 arttı. İkinci el konut satışlarında ise yüzde 15,3 düşüş kaydedildi.

İl bazındaki verilere göre İstanbul, 22 bin 212 konut satışıyla ilk sırada yer alırken Ankara, 12 bin 406 satışla ikinci sıraya yerleşti. İstanbul toplam satışların yaklaşık yüzde 15,6’sını, Ankara ise yüzde 8,7’sini oluşturdu. Böylece Türkiye genelinde satılan yaklaşık her 11 konuttan biri Ankara’da el değiştirdi.

Başkentteki satış hacmi, Ankara’nın Türkiye konut piyasasındaki önemli konumunu ortaya koyarken satış rakamları kentteki bütün bölgelerin aynı ölçüde hareketli olduğu anlamına gelmiyor. Kirman Gayrimenkul Danışmanı Erkan Demir de Ankara piyasasının değerlendirilmesinde satış adetlerinin yanı sıra alım gücü, bölgesel farklılıklar, gerçekleşen satış fiyatları ve finansman koşullarının birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

“SATIŞ ADEDİ, VATANDAŞIN RAHATÇA EV ALABİLDİĞİ ANLAMINA GELMİYOR”

Ankara’nın konut satışlarında ikinci sırada bulunmasının kentin işlem hacmi açısından önemini gösterdiğini ifade eden Demir, satış rakamlarının tek başına piyasanın bütününü açıklamak için yeterli olmadığını söyledi. Demir, “Satış adedi tek başına her evin kolayca satıldığı ya da vatandaşın rahatça ev alabildiği anlamına da gelmiyor” dedi.

Konut piyasasında alım gücünün, mahallenin yapısının ve mülkün özelliklerinin belirleyici olduğunu vurgulayan Demir, konut satın almak isteyenlerin öncelikle ihtiyaçlarını netleştirmesi gerektiğini dile getirdi. Demir, “Bana ‘Şimdi ev alınır mı?’ diye sorulduğunda önce oturmak için mi, yatırım için mi diye ayırıyorum. Oturumda güvenlik, ulaşım ve günlük ihtiyaçlar öne çıkıyor. Yatırımda ise kira getirisi, masraflar, yatırımın süresi ve yeniden satılabilirlik de hesaba katılmalı” ifadelerini kullandı.

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