Kanal D ekranlarında pazar akşamları izleyiciyle buluşan Daha 17, son bölümündeki çarpıcı gelişmelerle gündeme geldi. Serhat’ın ölümüne ilişkin gizem çözülmeye başlarken, Aras’ın gerçeği öğrenmek için attığı adımlar olayların seyrini değiştirdi. Ancak kardeşinin cinayeti işlemediğini öğrenerek rahatlayan Aras, asıl hedefin kendisi olduğunu fark edince yeni bir çıkmazın içine sürüklendi.

Nezarethanede Gelen İtiraf Her Şeyi Değiştirdi

Uğur’un gözaltına alınmasının ardından gerçeğin peşine düşen Aras, onunla yüzleşebilmek için nezarethaneye girdi. Burada yaşanan konuşmada Uğur, olay gecesi karanlıkta Teoman’ı Aras zannettiğini ve ona uyuşturucu verdiğini itiraf etti. Ardından şişeyi Teoman’ın sol eline tutuşturduğunu da anlattı.

Bu itirafla birlikte Teoman’ın Serhat’ın katili olmadığı ortaya çıkarken Aras, cinayetin kendi üzerine bırakılmak istendiğini öğrendi. Kardeşinin suçsuz olduğunu anlamanın sevincini yaşayamadan kendisini hedef alan planın izini sürmeye başladı.

Teoman’dan Şaşırtan Sözler: “Serhat’ı Ben Öldürdüm”

Serhat’ın cesedinin bulunduğuna ilişkin haberleri televizyondan izleyen Teoman, Deniz’e dönerek cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Teoman’ın bu sözleri, olayın arka planına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Uğur’un itirafı ile Teoman’ın açıklaması arasındaki çelişki, cinayetin ardındaki gerçeklerin henüz tamamen aydınlanmadığını gösterdi. Yaşanan gelişmeler, izleyicilerin yeni bölümde ortaya çıkacak gerçeklere yönelik merakını artırdı.

Leyla’nın Hafızasında Gizemli Kadının Yüzü Belirdi

Dizideki sırlar yalnızca Serhat cinayetiyle sınırlı kalmadı. Leyla’nın hafızasında da önemli bir gelişme yaşandı. Çamaşır suyu kokusuyla geçmişine dönen Leyla, çocukluğunda anne ve babasının kendisini bıraktığı gizemli kadının yüzünü hatırladı.

Geçmişe uzanan bu yeni ipucu, Leyla’nın hayatındaki bilinmeyenlere ilişkin merakı daha da artırdı.

Daha 17’de Yeni Sorular Gündemde

Serhat cinayetiyle ilgili itiraflar, Teoman’ın açıklaması ve Leyla’nın hatırladığı gizemli yüz, dizideki olay örgüsünü yeni bir noktaya taşıdı. İzleyicileri şaşırtan gelişmelerin ardından Aras’ın kendisini hedef alan planı nasıl ortaya çıkaracağı ve Leyla’nın geçmişine ilişkin hangi sırların açığa çıkacağı merak konusu oldu.

Pastel Film imzası taşıyan Daha 17, yeni bölümleriyle pazar akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.