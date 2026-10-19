İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketinde acı haberler gelmeye devam ediyor. Günlerdir kayıp kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bir kişinin cansız bedenini buldu.

Cansız bedeni Ayvansaray'da bulundu

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulunan cansız bedenin, sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Son gelişmeyle birlikte sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Şiddetli yağışların ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Ekipler, sel sularına kapılarak kaybolan ve henüz kendisine ulaşılamayan bir kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da günlerdir devam eden arama çalışmalarında yaşanan son gelişme, sel felaketinin ağır bilançosunu bir kez daha gündeme getirdi.