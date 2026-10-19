Adana'nın Çukurova ilçesinde belediyeye yönelik 19 Ekim Pazartesi sabahı operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, belediye binasına girerek arama çalışması başlattı.

Belediye binasında arama yapılıyor

Operasyon kapsamında belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekiplerinin bina içerisindeki inceleme ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Çok sayıda gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Ancak kararların kaç kişiyi kapsadığı ve kimler hakkında verildiği henüz netleşmedi.

Operasyonun hangi suçlamalar kapsamında gerçekleştirildiğine ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturmaya ilişkin yeni bilgilerin ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.