Adana'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, Adana'nın kozan ilçesine bağlı Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesinde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. H.K. yönetimindeki 01 ASG 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran 01 RN 925 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilin sürücüsü H.K. ile araçta yolcu konumunda bulunan A.S.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.