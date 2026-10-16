Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre milli sporcu Ayhancan Güven'in üç sezon boyunca mücadele ettiği tek marka yarış serisi, yeniden Türkiye'ye gelecek.

Porsche Mobil 1 Supercup'ın da eklenmesiyle İstanbul Park, Formula 1 Türkiye Grand Prix'si hafta sonunda Formula 2 ve Formula 3 ile birlikte üç destek serisine ev sahipliği yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, seyircilere daha keyifli bir deneyim yaşatmak adına verdikleri sözleri tuttuklarını ve çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 'F2 ve F3 serileriyle birlikte Porsche Mobil 1 Supercup'ı da yeniden ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2027 F1 hafta sonunda, F2, F3 ve Porsche destek serilerinin hepsini düzenleyen beş ülkeden birisi olacağız. Üstelik F3 ve Supercup'ın sezon finalleri İstanbul'da koşulacak. Ülkemizdeki yarış tutkunları ve tüm yabancı misafirlerimizi, heyecanlı yarışlarla dolu bir hafta sonu yaşamak üzere şimdiden TOSFED İstanbul Park'a davet ediyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.