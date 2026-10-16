Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Avanos-Göreme kara yolunda Ali Kaptan (80) idaresindeki 50 EA 639 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri aracın içine sıkışan Kaptan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Kaptan'ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA