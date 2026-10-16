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Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya Havalimanı'nda 5 milyon yolcuya hizmet verildi

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