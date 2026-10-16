Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) aldığı disiplin kararlarını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan ihlaller nedeniyle 5 kulübe toplam 2 milyon 375 bin TL para cezası kesildi.

En yüksek ceza Trabzonspor'a

PFDK kararlarına göre Trabzonspor, 780 bin TL ile en yüksek para cezasına çarptırılan kulüp oldu. Kocaelispor'a 755 bin TL ceza verilirken Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler'e 280'er bin TL para cezası uygulandı.

İki futbolcuya men cezası

Kurul, kulüplere verilen para cezalarının yanı sıra futbolcular hakkında da disiplin kararları aldı.

Eyüpspor forması giyen Ahmed Abdullahi 3 maç men cezasına çarptırılırken Trabzonsporlu Melih Kabasakal'a 1 maç men cezası verildi.

Açıklanan kararlarla birlikte Süper Lig'in 7. haftasına ilişkin disiplin yaptırımları kamuoyuyla paylaşıldı.