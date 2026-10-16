Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu yönetiminde çeşitli üst düzey kadroları kapsayan kararlarla birlikte bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.

Atama kararlarında özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğündeki görev değişiklikleri dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar atandı

Yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Bekir Bayrakdar getirildi. Kültür ve sanat alanında da önemli bir atama yapılarak Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla atandı.

SGK ve diğer kurumlarda yeni görevlendirmeler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Adnan Yılmazgetirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Pervin Oymak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Suat Faruk Giray atandı.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine de Cüneyt Epcim getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararlarla birlikte söz konusu kurumların üst yönetim kadrolarında yeni görevlendirmeler yapılmış oldu.