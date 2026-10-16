İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Halk TV yayınlarının şafak baskınıyla durdurulmasına ve kanala kayyım atanmasına tepki gösterdi. Türkoğlu, “Basını susturarak hakikati susturamazsınız” ifadelerini kullandı.

Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Halk TV yayınlarının durdurulması ve kanala kayyım atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu işlemin yalnızca bir televizyon kanalına yönelik müdahale olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Türkoğlu, yaşananların basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı açısından son derece ciddi bir müdahale olduğunu vurguladı.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ GÜVENCESİDİR”

Açıklamasında gazetecilerin haber yapma, kamuoyunu bilgilendirme ve vatandaşların doğru bilgiye ulaşma hakkına dikkat çeken Türkoğlu, basın özgürlüğünün iktidarların lütfu olmadığını ifade etti.

Türkoğlu, gazetecilerin bilgi verme ve halkın haber alma hakkının hiçbir siyasi hesap uğruna ortadan kaldırılamayacağını belirterek, “Unutulmasın: Susturulan yalnızca bir televizyon kanalı değil, toplumun haber alma hakkıdır” ifadelerini kullandı.

“BU KARAR KABUL EDİLEMEZ”

Demokrasinin yalnızca iktidarın hoşuna giden görüşlerin dile getirilebildiği bir rejim olmadığını vurgulayan Türkoğlu, herkesin özgürce konuşabilmesinin demokratik düzenin temel şartlarından biri olduğunu kaydetti.

Anayasal hakların ve halkın haber alma özgürlüğünün yok sayıldığını savunan Türkoğlu, söz konusu kararı sert sözlerle eleştirdi. Türkoğlu, bu tür uygulamaların ülke tarihine kara bir leke olarak geçeceğini ifade etti.

Açıklamasını basın özgürlüğü vurgusuyla tamamlayan İYİ Partili Türkoğlu, “Basını susturarak hakikati susturamazsınız! Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.