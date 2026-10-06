Adana'da 32 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek saat kulesi olan Büyük Saat Kulesi'nin bulunduğu tarihi Ali Münif Yeğenağa Caddesi, araç trafiğine kapatılıyor. Uygulama, 10'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesinde başlayacak ve her gün 21.00-09.00 saatleri arasında uygulanacak.

Adana'nın tarihi ve turistik noktaları arasında yer alan Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde araç trafiğine yönelik yeni düzenleme yapılacak.

Dönemin Adana Valisi Ziya Paşa tarafından yapımına başlanan ve 1882 yılında tamamlanan Büyük Saat Kulesi, 32 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek saat kulesi olma özelliğini taşıyor.

Tarihi cadde, Büyük Saat Kulesi'ni ziyaret eden turistlerin ve vatandaşların daha rahat gezebilmesi ve alışveriş yapabilmesi amacıyla yarından itibaren 21.00 ile 09.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

Uygulamanın 9-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 10'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesinde başlaması planlanırken, festival sonrasında da devam edeceği belirtildi.

Esnaf karardan memnun

Tarihi Adana Büyük Saat Çarşısı Esnaf ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Samet Narttürk, caddenin trafiğe kapatılması için 2017 yılından bu yana girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Narttürk, araç trafiği nedeniyle altyapı sorunları, çökmeler ve ışıklandırma problemleri yaşandığını belirterek düzenlemeden memnun olduklarını ifade etti. Caddenin yayalara daha güvenli ve rahat bir alan sunacağını belirten Narttürk, düzenlemeye destek veren kurumlara teşekkür etti.

Caddedeki esnaflardan Serkan Aygün de uygulamanın müşterilerin rahatça yürüyebilmesi ve alışveriş yapabilmesi açısından olumlu olduğunu söyledi. Aygün, araçlardan kaynaklanan toz ve egzoz gazının da esnafı rahatsız ettiğini belirtti.

Vatandaşlar da düzenlemeyi olumlu karşıladı

Adana'ya özgü yöresel ürünler satan Gamze Nartürk, araç trafiği ve gürültü nedeniyle uzun süredir sorun yaşadıklarını ifade etti.

Nartürk, özellikle engelli vatandaşlar ile bebek arabası kullananların caddede ilerlemekte zorlandığını belirterek, düzenlemeyle birlikte vatandaşların tarihi bölgede daha rahat yürüyebileceğini ve fotoğraf çekilebileceğini söyledi.

Alışveriş yapmak için bölgede bulunan Hilal Erdoğan ise araçların çocuklar ve yaşlılar açısından risk oluşturduğunu belirterek caddenin trafiğe kapatılmasının yayalar açısından kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Düzenlemeyle birlikte vatandaşların ve turistlerin tarihi Büyük Saat Kulesi çevresinde daha rahat vakit geçirmesi ve alışveriş yapması hedefleniyor.