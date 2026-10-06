2026 Nobel Barış Ödülü için toplam 287 aday bulunuyor. Bunların 208’i kişi, 79’u ise kuruluşlardan oluşuyor. Nobel Komitesi adayların isimlerini açıklamasa da Trump’ın aday gösterildiği, kendisini aday gösterdiğini açıklayan bazı siyasi isimlerin beyanlarıyla gündeme geldi.

Trump’ın adaylığı için İsrail, Pakistan ve Kamboçya’dan siyasi liderlerin girişimde bulunduğu daha önce açıklanmıştı. ABD Kongresi’nde de Trump’ın 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesini tavsiye eden bir karar tasarısı sunulmuştu.

2026 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi 9 Ekim’de açıklanacak.