Rapçi Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın hakkında, alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmada karar çıktı. “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan 8 ay hapis cezası verilen Aydın'ın cezası, seri muhakeme kapsamında 4 aya indirildi. Hapis cezası daha sonra 12 bin TL adli para cezasına çevrildi.

Blok3 trafik denetiminde yakalandı

Hakan Aydın, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde polis ekiplerince durduruldu.

Yapılan kontrolde Aydın'ın 1,14 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Blok3'e bu nedenle 23 bin 437 TL idari para cezası uygulandı. Kullanılan araç ise trafikten men edildi.

Hakkında soruşturma başlatıldı

Trafik denetiminin ardından Hakan Aydın hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan soruşturma başlatıldı.

Dosyada seri muhakeme usulü uygulanırken, yürütülen adli süreç sonucunda Aydın hakkında 8 ay hapis cezası belirlendi.

Blok3'ün hapis cezası 4 aya indirildi

Seri muhakeme kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda 8 aylık hapis cezası 4 aya indirildi.

Blok3 hakkında verilen 4 aylık hapis cezası da daha sonra 12 bin TL adli para cezasına çevrildi. Böylece Hakan Aydın'ın hapis cezası yerine adli para cezası uygulanmasına karar verildi.