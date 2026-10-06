Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Alican Başdoğan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alican'ın ölümü ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Olay, Kadirli'de dün sabah saatlerinde meydana geldi. Şehit Harun Saltalı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Alican Başdoğan'ı evindeki yatağında hareketsiz gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 13 yaşındaki Alican Başdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

13 yaşındaki Alican son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Alican Başdoğan'ın cenazesi, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

Alican'ın genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi ve yakınlarının yanı sıra eğitim gördüğü okuldaki öğretmen ve arkadaşlarını da üzüntüye boğdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü aileyi ziyaret etti

Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu da okul idaresi ve öğretmenlerle birlikte Alican Başdoğan'ın ailesini ziyaret etti.

Şekeroğlu ve beraberindekiler, aileye taziye dileklerini ileterek başsağlığı temennisinde bulundu.