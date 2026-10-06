Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilimlerin tahvil faizleri ve enflasyon üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişeler sürerken, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik iyimser beklentiler yatırımcıların risk iştahını destekliyor. New York borsasında teknoloji hisselerinin öncülüğünde rekor kapanışlar görülürken, Borsa İstanbul da günü yüzde 1,42 yükselişle tamamladı.

Analistler, yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomiler açısından orta ve uzun vadede önemli bir risk unsuru olmaya devam ettiğine dikkati çekiyor. Buna karşın yapay zeka alanındaki yeni anlaşmalar ve yaklaşan bilanço sezonuna yönelik beklentiler, yatırımcıların söz konusu riskleri şimdilik ikinci planda tutmasını sağlıyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan ekonomik verilerin iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret etmesi de ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin şahin beklentilerin zayıflamasında etkili oldu. Bu durum, yatırımcıların risk alma eğilimini destekledi.

Yapay zeka hisselerinde yükseliş

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın 30 milyar dolarlık finansman turu için Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yatırım fonları ve varlık yönetim şirketi BlackRock ile görüşmeler yürüttüğüne yönelik haberler, yapay zeka sektörüne ilişkin iyimserliği güçlendirdi.

Teknoloji hisselerindeki yükselişe yapay zeka ile bağlantılı şirketler öncülük etti. SpaceX'in hisseleri yüzde 7,6, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,1, Meta'nın hisseleri yüzde 1,9 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı.

New York borsasında rekor kapanış

Yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik olumlu beklentilerle New York borsasında rekor kapanışlar gerçekleşti.

S&P 500 endeksini oluşturan 11 ana sektörden 10'u yükselirken yalnızca gayrimenkul sektörü geriledi. Analistler, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizinin ortalama yüzde 7'nin üzerine çıkmasının gayrimenkul sektöründeki düşüşte etkili olduğunu belirtti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise eylülde 54,9'a gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Veri, hizmet sektöründeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,66, Nasdaq endeksi yüzde 1,05 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Nasdaq endeksi kapanış rekoru kırdı.

Tahvil faizleri ve dolar takip ediliyor

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler tahvil piyasasında da etkisini sürdürüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün 3 baz puan yükselerek yüzde 5,31'e çıktıktan sonra bugün yüzde 5,33 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi de yüksek tahvil faizlerinin desteğiyle dün yüzde 0,2 artarak 102,2 seviyesinde günü tamamladı. Endeks yeni günde yatay seyrediyor.

Doların güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki yükseliş nedeniyle altının alternatif maliyeti artarken, altının ons fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 121 dolardan işlem görüyor. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 100,9 dolara yükseldi.

Avrupa borsalarında Fransa ayrıştı

Avrupa borsalarında dün Fransa dışındaki piyasalar yükseldi. Fransa'da mali endişeler ve siyasi belirsizlikler devam ederken, ülkenin borçlanma maliyetlerinde de artış yaşandı.

Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 5 baz puan gerileyerek yüzde 4,85 seviyesine indi.

Analistler, Fransa'da borç sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin yatırımcıların avro varlıkları için daha yüksek risk primi talep etmesine neden olduğunu belirtti. ABD dolarının güçlü seyri de avro üzerindeki baskıyı artırdı.

Avro/dolar paritesi dün 1,1161 seviyesine gerileyerek Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Avro Bölgesi'nde bileşik PMI eylülde 53,1 puana yükselerek son 41 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bölgede ÜFE ise ağustosta aylık bazda yüzde 1,9 arttı.

Gelişmelerin ardından İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,34, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,66 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,09 yükseldi. Fransa'da CAC 40 ise yüzde 0,80 geriledi.

Asya piyasalarında yapay zeka etkisi

Asya piyasalarında da yapay zeka şirketlerine yönelik olumlu beklentiler etkisini gösteriyor. Çin'de piyasalar tatil nedeniyle bugün de kapalı.

Japonya'da tahvil faizleri yeniden yükselişe geçerken, ülkenin 2 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 baz puan artışla yüzde 1,93'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 3,10'a çıktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselirken Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 geriledi.

Güney Kore'de yarı iletken şirketi SK Hynix'in hisseleri ise şirketin ABD'deki iştiraki Solidigm'in olası halka arzı öncesindeki belirsizliklerin etkisiyle yüzde 3 düştü.

Borsa İstanbul yükseldi

Yurt içinde Borsa İstanbul'da da pozitif seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,42 değer kazanarak 12.443,92 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise VİOP'ta akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Türkiye'de yıllık enflasyon eylülde yüzde 29,73'e gerileyerek Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına indi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesinde kira enflasyonundaki düşüşün devam edeceğine ilişkin öncü göstergelerin bulunduğunu belirtti. Şimşek ayrıca yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıldığını ifade etti.

Dolar/TL, dün 49,1400 seviyesinden kapanırken bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 49,1780 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda bugün hangi veriler takip edilecek?

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise Almanya fabrika siparişleri, Avro Bölgesi perakende satışları ve ABD dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirtti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 12.600 ve 12.700 puan direnç, 12.300 ve 12.200 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Bugün takip edilecek başlıca veriler şöyle:

09.00: Almanya, ağustos ayı fabrika siparişleri

Almanya, ağustos ayı fabrika siparişleri 12.00: Avro Bölgesi, ağustos ayı perakende satışlar

Avro Bölgesi, ağustos ayı perakende satışlar 14.30: Türkiye, eylül ayı reel efektif döviz kuru

Türkiye, eylül ayı reel efektif döviz kuru 15.30: ABD, ağustos ayı dış ticaret dengesi

ABD, ağustos ayı dış ticaret dengesi Çin: Piyasalar kapalı olacak