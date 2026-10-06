ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne toplam 2,27 milyar dolar değerinde silah ve askeri ekipman satışına onay verdi. Satış kapsamında BAE'ye APKWS-II güdüm sistemleri, Mısır'a Javelin füzeleri, Kuveyt'e ise Patriot sistemlerine yönelik parça ve hizmetler sağlanması planlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, üç ülkeye yönelik olası yabancı askeri satışlara ilişkin kararını açıkladı. Toplam değeri yaklaşık 2,27 milyar doları bulan satış paketlerinde farklı askeri mühimmat, ekipman ve teknik destek hizmetleri yer alıyor.

En büyük pay BAE'ye ayrıldı

Satış paketindeki en büyük kalemi Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılması planlanan yaklaşık 1 milyar 41 milyon dolarlık satış oluşturuyor.

Bu kapsamda BAE'ye Advanced Precision Kill Weapon System-II (APKWS-II) güdüm bölümleri ve bunlarla bağlantılı ekipman ile parçaların sağlanması öngörülüyor.

Mısır'a Javelin füzeleri

Mısır'a yönelik satış paketinin tahmini değeri ise 832 milyon dolar olarak açıklandı.

Paket kapsamında Mısır'a 2 bin 20 adede kadar FGM-148F Javelin tanksavar füzesi ile yaklaşık 200 Javelin Hafif Komuta Fırlatma Ünitesi verilmesi planlanıyor.

Kuveyt'e Patriot desteği

Kuveyt'e yönelik olası satışın tahmini değeri yaklaşık 400 milyon dolar olarak belirlendi.

Bu paket kapsamında Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin bazı parçaların yanı sıra tamir ve teknik destek hizmetlerinin sağlanması öngörülüyor.

ABD'nin açıkladığı paketler, toplamda yaklaşık 2,27 milyar dolarlık olası yabancı askeri satışı kapsıyor.