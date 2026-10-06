Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan Vahap Seçer, emniyetteki işlemlerinin ardından 5 Ekim'de adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seçer, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunun ardından Vahap Seçer hakkında tutuklama kararı verildi.

Vahap Seçer neden tutuklandı?

Seçer'in tutuklandığı soruşturma, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi'ndeki ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında belediyelerdeki bazı ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararı oluştuğu yönündeki tespitler inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin bilirkişi raporunda 13 ihale ile 63 doğrudan temin dosyasında toplam 330 milyon 945 bin 227 liralık kamu zararı tespit edildiği aktarılmıştı.

1 Ekim'de gözaltına alınmıştı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli, 1 Ekim'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

Seçer ile birlikte gözaltına alınan belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin adli işlemleri sonrasında tutuklama talepleri değerlendirmeye alındı.

Soruşturma kapsamında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de tutuklandığı bildirilmişti.