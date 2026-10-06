Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre, kapsamlı bir rotasyon hazırlığı gündemde. Kulis bilgilerine göre 25 ilin valisinin merkeze çekilebileceği, yaklaşık 30 ilde ise görev değişikliği yaşanabileceği öne sürülüyor. Valiler Kararnamesi’ne ilişkin hazırlanan listenin eylül ayında Cumhurbaşkanlığı’na sunulduğu yönünde haberler çıkmıştı. Ancak hangi illerde ve hangi isimler üzerinde değişiklik yapılacağına ilişkin resmi bir liste henüz açıklanmadı.

Son kapsamlı Valiler Kararnamesi Ocak 2026’da yayımlanmış, 19 ile yeni vali atanırken 7 vali Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilmişti.

Kulislerdeki iddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ve kararnameye son şeklinin ne zaman verileceği merakla bekleniyor.