Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bayraklı Belediyesi’ne yönelik operasyonun ardından belediyelere düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonların “siyasi” olduğunu savunarak, “AKP sandıkta kazanamadığı belediyeleri yargıyla almaya çalışmaktadır” ifadelerini kullandı. İktidar ve muhalefet için farklı hukuk uygulanmaması gerektiğini belirten Tanal, “Çifte hukuk olmaz. Seçici adalet olmaz. Yargı siyasi tasfiye aracı olamaz, olmamalı” dedi.

Tanal ayrıca Mersin Yenişehir, Mezitli, Ataşehir, Eyüpsultan ve Bayraklı belediyelerine yönelik operasyonları örnek göstererek, muhalif belediyelere yönelik operasyonların hızlandırıldığını ileri sürdü.