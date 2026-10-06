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Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın, Bayraklı Belediyesi’nin geçmiş dönem faaliyetleri ve belediye iştiraklerine ilişkin iddialar kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

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