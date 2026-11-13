Sağlık Bakanlığı bürokratları, sigara yasağının uygulanması konusunda yaptığı çalışmalarını tamamladı. Bürokratlar AKP Grubuna sunumda bulundu.

Böylece uzun süredir Sigara satışına yönelik hazırlanması planlanan yeni düzenlemenin ayrıntıları da belli oldu. Düzenleme kapsamında sigara satın almak isteyen kişilerin yaşını elektronik sistem üzerinden doğrulaması, 18 yaşından küçüklere satış yapan işletmelere ağır yaptırımlar uygulanması ve slim sigara ürünlerinin yasaklanması seçenekleri değerlendiriliyor.

Hazırlanan düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri sigara satışlarında yaş kontrolünün elektronik sisteme taşınması oldu. Buna göre sigara almak isteyen kişilerin QR kod veya kimlik doğrulama yöntemiyle yaşını doğrulaması gerekiyor.

18 YAŞ ALTINA SİGARASATANLARA AĞIR CEZA

Düzenleme kapsamında çocuklara sigara sattığı belirlenen işletmelere ağır yaptırımlar uygulanacak. Bu kapsamda işletmelere para cezası verilmesi, ruhsatlarının geçici süreyle askıya alınması ve tekrarlanan ihlallerde daha ağır yaptırımlar uygulanması değerlendiriliyor.

Düzenlemede ince yani slim sigara ürünleri ile ilgili düzenleme de yer aldı. Standart paket uygulaması kapsamında bu ürünlerin piyasadan kaldırılması planlanıyor.

O İŞLETMELERE AĞIR CEZA

Kanun teklifinin taslağında 18 yaşından küçüklere sigara satan işletmelere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması değerlendiriliyor. Çocuklara sigara satışının tespit edilmesi halinde işletmelerin ruhsatlarının belirli süreyle askıya alınması, ticari faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve tekrarlanan ihlallerde daha ağır yaptırımlar uygulanması seçenekler arasında bulunuyor.

DENETİM ELEMANLARI SAHA İNİYOR

Mevcut cezaların güncellenmesi de hazırlığın önemli ayaklarından olacak. Bakanlıklara bağlı denetim ekiplerinin daha sık sahaya çıkması, çapraz denetimlerin artırılması ve ihlal tespitlerinde yaptırımların daha etkin uygulanması hedefleniyor.

Sunumlarda özellikle kadınlar arasında sigara kullanımının yaygınlaşması öne çıktı. 2008-2025 döneminde kadınlarda tütün kullanım oranının yüzde 35 arttığına ilişkin veriler paylaşıldı. Erkeklerde ise kullanım oranının aynı dönemde gerilediği kaydedildi. Kadınlara yönelik slim sigara ürünlerinin yasaklanması ele alınan başlıklar arasında yer aldı.