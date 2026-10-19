Ankara'nın Ayaş ilçesinde yetiştirilen ve kendine özgü aromasıyla tanınan Ayaş domatesi, uluslararası gastronomi dünyasında bir kez daha adından söz ettirdi. Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas'ın yayımladığı en iyi domates çeşitleri sıralamasında Başkent'in yerel ürünü ilk 10'a girmeyi başardı.

Ankara'nın Ayaş domatesi dünyada 8'inci sırada

Farklı ülkelerden domates çeşitlerinin değerlendirildiği sıralamada İtalya, 6 çeşitle öne çıktı. Listenin zirvesinde İtalya'nın San Marzano domatesi bulunurken, Yunanistan'ın Santorini domatesi ikinci sıraya yerleşti.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yetiştirilen Ayaş domatesi ise 8'inci sırada kendine yer bularak Türkiye'yi temsil eden tek çeşit oldu.

Dünyanın en iyi 10 domatesi

TasteAtlas'ın sıralamasına göre ilk 10'da şu domates çeşitleri yer aldı:

Pomodoro S. Marzano – İtalya Tomataki Santorinis – Yunanistan Pomodoro di Pachino – İtalya Datterino – İtalya Costoluto Fiorentino – İtalya Piennolo del Vesuvio – İtalya Cuore di Bue – İtalya Ayaş Domatesi – Türkiye (Ankara) Creole Tomato – ABD Ankara 2 No'lu Barosunun 3. Olağan Genel Kurulu başladı İçeriği Görüntüle Veselaya Sosedka – Rusya

Ayaş domatesini özel kılan ne?

Ankara'nın Ayaş ilçesine özgü domates, iri ve etli yapısı, ince kabuğu ve pembe-kırmızı rengiyle diğer çeşitlerden ayrılıyor. Yüksek asit oranı sayesinde hafif tuzlu ve limonsu bir aromaya sahip olan Ayaş domatesi, özellikle kahvaltılarda, salatalarda ve salça yapımında tercih ediliyor.

1960'lı yıllardan bu yana bölgede yetiştirilen ürün, Ankara'nın tarımsal kimliğinin önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

Ankara'nın ilk AB tescilli ürünü

Ayaş domatesi, 2023 yılında Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alarak Ankara'nın bu alanda tescillenen ilk ürünü olmuştu.

Uluslararası listede elde ettiği derece, Ayaş domatesinin Türkiye dışındaki bilinirliğine de katkı sağlayabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.