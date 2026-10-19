ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İran'a yönelik sert ifadeler kullandı. Tahran yönetimine uyarıda bulunan Trump, İran'ın mevcut politikalarını değiştirmemesi halinde ABD'nin yeni adımlar atabileceğinin sinyalini verdi.
Trump, İran'ın askeri ve ekonomik açıdan büyük ölçüde zayıflatıldığını öne sürerek, "Tutumlarını hızla değiştirmezlerse yakında bu işi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
Netanyahu'ya destek mesajı
Trump'ın açıklaması, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya açık destek veren Trump, Netanyahu'nun İran'a karşı yürütülen süreçte önemli bir ortak olduğunu savundu.
Netanyahu ise Trump'ın desteğine teşekkür ederek, "Birlikte görevi tamamlayacağız" mesajını paylaştı.
İran'a yeni saldırı mı düzenlenecek?
Trump'ın sözleri, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir askeri hamlede bulunup bulunmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Ancak ABD Başkanı, açıklamasında olası bir operasyonun kapsamına veya zamanlamasına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Washington ile Tahran arasındaki gerilim sürerken, Trump'ın son açıklaması iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine yönelik belirsizliği yeniden gündeme taşıdı