İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve sel nedeniyle 15-16 Ekim tarihlerinde eğitime ara verilmişti. Hafta sonunun ardından milyonlarca öğrenci ve veli, 19 Ekim Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı.

İSTANBUL'DA 19 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yaşanan sel ve su baskınlarının ardından okullarda meydana gelen sorunların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Gül, okullardaki eksikliklerin tamamlanarak pazartesi günü eğitim öğretime devam edileceğini bildirdi.

Bu açıklamayla birlikte İstanbul genelinde 19 Ekim Pazartesi günü için tatil kararının uzatılmadığı belirtildi.

DİĞER İLLERDE OKULLAR TATİL Mİ?

Şiddetli yağışların etkili olduğu Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak'ta da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

18 Ekim itibarıyla söz konusu illerde 19 Ekim'i kapsayan doğrulanmış yeni bir il geneli tatil kararı bulunmuyor. Olumsuz hava koşullarına bağlı alınabilecek yeni kararların ilgili valilikler tarafından duyurulması bekleniyor.