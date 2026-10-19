Kanada'nın Alberta eyaletinde bulunan Wainwright Askeri Üssü'nde meydana gelen patlamada 4 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker ise ağır yaralandı. Olayın ardından Türkiye'den taziye mesajı geldi.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, patlamada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kanada halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kanada'nın Wainwright Askeri Üssü'nde yaşanan patlamanın nedenine ilişkin paylaşılan bilgilerde ise henüz bir ayrıntı bulunmuyor.
Kaynak: DHA