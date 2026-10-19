Beypazarı'na yakınlığı, ormanları ve göletiyle Karagöl Yaylası, vatandaşların ilgisini çekiyor. Çam ormanlarıyla kaplı, 1550 rakımlı Karagöl yaylasına gelenler, burada kamp ve yürüyüş yapma imkanı buluyor.

Karavanıyla yaylada kamp yapan İlker Koçak, 'Gerçekten doğanın içinde olmak, doğayla baş başa olmak çok güzel. Sonbaharda ya da soğuk bir kış gününde karavanla kamp yapmak harika. Karagöl'ü herkese tavsiye edeceğim. Gölün kenarında karavanımızla kamp yapıyoruz.' diye konuştu.

- Mevsimin ilk karı yağdı

Öte yandan, Beypazarı'nın Karaşar bölgesindeki Kirazyanı ile Ahlatlık alanlarına mevsimin ilk karı yağdı.

Uşakgöl yaylasında yaşayan eski muhtar Abdullah Öztürk, 'Kar gece sürpriz yaptı. Bir ara baktım çok güzel yağdı ve sabah her yer beyaza bürünmüştü.' dedi.

Öztürk, tüm mahalle halkının yaylada yaşadığını ve henüz köye göçmediğini kaydetti.