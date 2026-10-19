Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı belirtilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Süleymancılar cemaatiyle bağlantısı gündeme gelen soruşturmada 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 22 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Süleymancılar cemaatinin lideri olarak bilinen Alihan Kuriş'in adıyla anılan yapılanmaya yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
38 şüpheli hakkında gözaltı kararı
19 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 22'si yakalanırken, 14 kişinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Soruşturma, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurumlarını zarara uğratarak dolandırıcılık ve vergi mevzuatına aykırılık suçlamalarını kapsıyor.