Ankara’da olumsuz hava koşullarının ardından yaşanan çatı uçması, toplu ulaşımı da etkiledi. Bir binanın çatısının uçması nedeniyle çalışma başlatılan 1866. Sokak’ın geçici olarak trafiğe kapatılması üzerine EGO Genel Müdürlüğü, 355 numaralı otobüs hattının güzergâhını değiştirdi.

355 Numaralı Otobüsün Güzergâhı Değişti

EGO tarafından yapılan duyuruya göre, çalışmalar tamamlanana kadar 355 numaralı otobüsler alternatif güzergâh üzerinden sefer yapacak. Otobüsler gidiş ve dönüş yönlerinde 92. Sokak, 1876. Sokak, 1869. Sokak, 1878. Sokak, Mavigöl Caddesi, 1890. Sokak ve Şehit Hanifi Mutlu Caddesi üzerinden hizmet verecek.

Bu 4 Durakta Otobüs Durmayacak!

Güzergâh düzenlemesi kapsamında bazı duraklar da geçici olarak hizmet dışı kalacak. EGO’nun açıklamasına göre 31193, 31350, 31192 ve 31621 numaralı duraklara çalışmalar süresince otobüs seferi yapılmayacak.

355 numaralı hattı kullanan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yolculuk öncesinde güzergâh değişikliğini ve durak düzenlemesini dikkate almaları gerekiyor. Alternatif güzergâhın, çalışmaların tamamlanmasına kadar uygulanması bekleniyor.