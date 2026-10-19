İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki bölgede petrol tankerinin deniz mayınına çarpması sonucu yangın çıktığı bildirildi. İran'ın belirlediği kuralları ihlal ettiği öne sürülen geminin hareket ettiği noktadan itibaren tüm konum belirleme ve navigasyon sistemlerini kapattığı, Boğaz'ın kurallarını dikkate almadan güneydeki izinsiz rotadan geçmeye çalışırken bu kazanın meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, 'Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde seyreden gemilere navigasyon ve tanımlama sistemlerini kapatmaları halinde sert şekilde müdahalede bulunulacak' ifadeleri kullanıldı.