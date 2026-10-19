İçişleri Bakanlığı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlığın paylaşımında, muhtarlık kurumunun köklü devlet geleneğinin önemli bir parçası olduğu belirtilerek, millet iradesinin mahalle ve köylerdeki temsilcisi olan muhtarların yerel demokrasinin temel yapı taşlarından biri olduğu ifade edildi.

Muhtarların vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiği ve sorunların çözümünde sorumluluk üstlendiği belirtilen açıklamada, devlet hizmetlerinin her haneye ulaştırılmasında ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinde önemli görevler üstlendiklerine dikkat çekildi.

Bakanlık, mesajında ülkenin dört bir yanında fedakârca görev yapan tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak, hayatını kaybeden muhtarları rahmet ve minnetle andı.