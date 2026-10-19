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Ekiplerin başarılı müdahalesi sayesinde koyun kurtarılırken, olay çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Olay yerine ulaşan ekipler, Asi Nehri’ne inerek koyunu kurtarmak için çalışma başlattı. Titizlikle yürütülen müdahalenin ardından sudan çıkarılan koyun, sahibine teslim edildi.

Nehirde bir koyunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Hatay’da Asi Nehri’ne düşen bir koyun, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesi’nde meydana geldi.

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