Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli ulaşım güzergâhlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis etkili oldu. Bölgede etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Özellikle Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis, otoyolda seyreden sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

SİS UYARISI: TAKİP MESAFESİNE DİKKAT!

Yoğun sisin etkili olduğu güzergâhta sürücülerin dikkatli olması büyük önem taşıyor. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle hızın düşürülmesi, takip mesafesinin korunması ve ani frenlerden kaçınılması gerekiyor.