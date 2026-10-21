Basın özgürlüğü ve gazetecilerin çalışma koşullarına ilişkin tartışmalar sürerken, basın meslek örgütlerinden ortak eylem çağrısı geldi. Eylem duyurusunda, gazeteciliğin özgür biçimde yapılmasının ve toplumun doğru habere erişiminin önemine dikkat çekildi.

“Sansüre hayır, habere özgürlük” sloganıyla duyurulan eylemlerin, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana, Kocaeli, Van ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentte gerçekleştirilmesi planlanıyor.

BİRÇOK KENTTE EŞ ZAMANLI EYLEM ÇAĞRISI

Paylaşılan görselde, farklı şehirlerde eş zamanlı eylemler düzenleneceği ve kitlesel basın açıklamaları yapılacağı belirtildi. Basın meslek örgütlerinin ortak çağrısında, sansüre karşı çıkılması ve haber alma özgürlüğünün korunması öne çıkan mesajlar arasında yer aldı.

Eylemlerde gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabilmesi, basın üzerindeki baskı iddialarının gündeme taşınması ve ifade özgürlüğünün önemine dikkat çekilmesi bekleniyor.

“SANSÜRE HAYIR, HABERE ÖZGÜRLÜK”

Eylem çağrısının merkezinde yer alan “Sansüre hayır, habere özgürlük” sloganı, basının toplum adına üstlendiği bilgilendirme görevine vurgu yapıyor. Gazetecilerin kamuoyunu ilgilendiren gelişmeleri özgürce aktarabilmesi ve vatandaşların farklı kaynaklardan haber alabilmesi, basın özgürlüğü tartışmalarının temel başlıkları arasında bulunuyor.

Basın meslek örgütlerinin ortak çağrısıyla düzenlenmesi planlanan eylemlerin, basın özgürlüğüne ilişkin talepleri kamuoyuna taşıması amaçlanıyor.

EYLEMLER 24 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ

Görselde yer alan duyuruya göre eylemler 24 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ankara ve İstanbul'un yanı sıra çok sayıda kentte eş zamanlı basın açıklamaları yapılması planlanıyor.

Eylemlerin kesin adresleri, saatleri ve katılımcı örgütlere ilişkin ayrıntılar ise paylaşılan görselde belirtilmedi.