İstanbul’un Ataşehir ilçesinde çatı çalışması sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.

ÇATI ÇALIŞMASI SIRASINDA ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, saat 08.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Güler Sokak’ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın çatısında çalışma yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının büyümesi üzerine binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri ise merdiven yardımıyla çatıda yükselen alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binanın çatısında maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.