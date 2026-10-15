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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin banka hesaplarında toplam 16 milyon 930 bin 861 TL tutarında para hareketliliği bulunduğu belirlendi.

Bolu’da jandarma ekipleri, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis sitelerine özendirici ve teşvik edici içerikler paylaştığı belirlenen şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

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