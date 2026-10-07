Olay, saat 09.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi. Salih S. ile birlikte yaşadığı Emel B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Salih S., Emel B.’ye tüfekle ateş ettikten sonra evden kaçtı. Vücudunun çeşitli bölgelerine saçma isabet eden Emel B. ağır yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emel B., ambulansla Aydın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Salih S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.