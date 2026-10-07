Güreş Milli Takımı'nın çalışmalarını takip etmek için Erzurum'a gelen olimpiyat ve dünya şampiyonu Taha Akgül, rol aldığı ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinin setinde yaşadığı talihsiz kazayı anlattı. Akgül, Fatih Sultan Mehmet'in özel göreviyle kapıyı koçbaşıyla kırdıkları sahnede yaklaşık 500 kilogramlık kapının üzerlerine devrildiğini belirterek, “Allah'tan diğer kapıya yaslandı ve Rıza'ların altına girdi, beni kurtardı” dedi.

Taha Akgül ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisine nasıl dahil oldu?

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Taha Akgül, Osmanlı'nın İstanbul'u fethini konu alan ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’dizisinin tarihi açıdan çok önemli ve başarılı bir yapım olduğunu söyledi.

Diziye Rıza Yıldırım ile birlikte dahil olduklarını anlatan Akgül, yapımcıyla Darülaceze'deki bir programda tanıştıklarını belirtti. Rıza Yıldırım'ın dizileri çok sevdiğini ve oyunculuk yapmak istediğini söylemesinin ardından yapımcının kendilerini zaten düşündüğünü ifade ettiğini aktaran Akgül, böylece diziye davet edildiklerini söyledi.

Akgül, sezon finalinde ilk kez kamera karşısına geçtiklerini belirterek yaşadıkları kazayı şöyle anlattı:

“Fatih Sultan Mehmet'in verdiği özel bir görevle koçbaşıyla kapı açma sahnemiz vardı. Elbiseleri giydik, sete hazırlandık. Daha ikinci denememizde başımıza ne geleceğini de bilmiyoruz. Heyecan da vardı çünkü ortama daha alışamamıştık. Gücümüzü, kuvvetimizi biraz sert verince bir anda kapı üzerimize devrildi. Çok ağır da bir kapı. Tabii Allah'tan hem diğer kapıya yaslanması hem de Rıza'ların altına girmesi beni kurtardı. Yoksa beni gerçekten ezecekti.”

“500 kilogramlık kapıyı iki pehlivan zor kımıldattık”

Kapının yaklaşık 500 kilogram olduğunu belirten Akgül, iki kapının toplam ağırlığının yaklaşık 1 tona ulaştığını söyledi.

Akgül, yaşananların ardından kapıyı kaldırmayı denediklerini belirterek, “Rıza ile kaldırmayı denedik. İkimiz de çok ciddi ağırlıkları kaldıran, çok kuvvetli isimleriz, ikimiz de ağır sıkletiz ama iki pehlivan zor kımıldattık. Tabii öyle bir sahne olunca ortaya gerçekçi bir sahne çıktı. Hal böyle olunca tüm camiada ciddi bir etki yarattı. Aslında dizi hayatına güzel bir giriş oldu” diye konuştu.

Taha Akgül dizide planlanandan uzun süre kaldı

Dizide planlanandan daha fazla rol aldıklarını ifade eden Akgül, yeni sezonda da 2-3 bölüm daha yer aldıklarını söyledi.

Güreşin Osmanlı dönemindeki yerine de değinen Akgül, güreşin Yeniçerilerin talimlerinde ve antrenmanlarında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Akgül, “Osmanlı'da kılıçlar düştüğünde güreş başlıyormuş. Güreş hayatın her alanında vardı ve Peygamber sporu. Bizim ruhumuzla oranın ruhu birbiriyle çok uymuştu” dedi.

Güreşin geniş kitlelere ulaşması açısından dizide yer almalarının önemli olduğunu vurgulayan Akgül, “İnsanlar bu dizileri izliyor, ciddi kitlelere ulaşıyor. Biz de o anlamda orada oluşumuzun güreşe katkı sağlayacağını düşündüğümüz için birkaç bölüm daha devam etme kararı aldık. Bizim için çok büyük bir gururdu” ifadelerini kullandı.

“Fatih Sultan Mehmet'in bizimle konuştuğu sahnede tarihe gittim”

Dizide Fatih Sultan Mehmet karakteriyle karşılıklı oynadığı sahnenin kendisi için çok özel olduğunu anlatan Akgül, o anı unutamadığını söyledi.

Akgül, “Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in bizimle birebir konuştuğu sahnede gerçekten ben o tarihe gittim, o duyguyu yaşadım. Acayip bir sahneydi. O konuşurken gerçekten çok heyecanlandım” diye konuştu.

Dizinin arka planında büyük bir emek olduğunu belirten Akgül, sette yaklaşık 450 kişinin çalıştığını ve kalelerin yapımından stüdyonun hazırlanmasına kadar çok kapsamlı bir hazırlık yürütüldüğünü kaydetti.

“Tadında güzel bir etkiyle zirvede bıraktık”

Dizide rol almanın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyleyen Akgül, yoğun güreş programı nedeniyle oyunculuğa devam etmeme kararı aldıklarını ifade etti.

Akgül, çocuklarına ve ileride torunlarına anlatabilecekleri güzel bir anı biriktirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Maneviyatı, tarihi olan bir milletiz ve böyle tarihi bir dizide rol almak... Her gittiğimiz yerde özellikle insanlar kapı kırma sahnesini söylüyor. İnsanların beğenisini çok topladı, hatta devam etmemizi isteyenler var. Mecliste büyüklerimizden de devam etmemizi isteyenler çok oldu ama işlerimiz çok yoğun. Hem orası hem burası çok kolay işler değil. Tadında güzel bir etkiyle inşallah zirvede bıraktık diyebilirim.”

İlk kez bir dizide rol aldığını belirten Akgül, daha önce belgesel, röportaj ve canlı yayınlarda yer aldığını ancak dizi setinin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

“Setin başlaması, bitmesi, hazırlanması, makyajı çok ayrı bir sektör. Onu da yaşamış olduk” diyen Akgül, bu deneyimden büyük keyif aldığını ifade etti.

Akgül’ün dizide rol alması ailesini de gururlandırdı

Taha Akgül, dizide rol almasının ailesini de mutlu ettiğini söyledi. Özellikle annesi ve babasının diziyi takip ettiğini belirten Akgül, kendi oğullarını izlenen bir yapımda görmenin onlar için gurur verici olduğunu anlattı.

Akgül, “Onların da hoşuna gitti ve ilgilerini çekti. Zaten takip ettikleri bir dizi. Enteresan bir duygu; kendi oğulları popüler olan, izlenen bir dizide oynuyor. Onlar için de çok gurur verici. Özellikle annem, babam çok mutlu oldu, sevindiler. ‘Kıyafetler çok yakışmış’ dediler. Zaten onları giyince biz iyice irileşiyoruz. O kıyafetler bayağı heybet katıyor. Onlar için de güzel bir anı oldu” ifadelerini kullandı.