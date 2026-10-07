Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin üretim ve yatırım hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, 2030 yılına kadar planlı sanayi alanlarının büyüklüğünü 164 bin hektardan 350 bin hektara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kacır, “Türkiye’nin önceliği yatırımdır, üretimdir” dedi.

Kacır’dan yatırım ve üretim mesajı

Mehmet Fatih Kacır, Bacacı Yatırım Holding tarafından İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryum Salonu’nda düzenlenen “Yatırımın Yeni Odağı: Geleceğe Değer Üretmek Zirvesi” programına katıldı.

Zirvede Türkiye’nin küresel dönüşümdeki konumu, geleceğin yatırım fırsatları ve yatırım yaklaşımı ele alındı. Programa Kacır’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut da katıldı.

“2030’a kadar Turcorn’ların toplam değeri 100 milyar doları aşacak”

Türkiye’nin teknoloji girişimciliği alanında önemli bir ivme yakaladığını belirten Kacır, teknoloji girişimlerine yapılan yatırımların son 5 yılda 5,7 milyar doları aştığını söyledi.

Türkiye’nin 2019’a kadar unicorn sahibi olmadığını hatırlatan Kacır, bugün ülkede 8 Turcorn bulunduğunu belirterek şu hedefi açıkladı:

“2030 yılına kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğması ve Turcorn’larımızın toplam değerlemesinin 100 milyar doları aşmasıdır.”

Kacır, Türkiye TechVisa programıyla teknoloji alanında kritik uzmanlığa sahip kişilerin ülkeye kazandırıldığını, program kapsamında 5 bin 500’e yakın teknoloji profesyonelinin Türkiye’ye geldiğini söyledi.

Terminal İstanbul 2027’de açılacak

Atatürk Havalimanı terminal binalarının “Terminal İstanbul” projesiyle teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getirileceğini belirten Kacır, merkezin ilk bölümünün girişimcilerin kullanımına açıldığını, projenin tüm fonksiyonlarıyla 2027’de faaliyete geçmesinin planlandığını ifade etti.

Kacır, Terminal İstanbul’un şimdiden uluslararası ilgi gördüğünü ve 14 farklı ülkeden çok sayıda uluslararası paydaşın ekosisteme dahil olduğunu kaydetti.

Girişim sermayesine 300 milyon dolarlık kaynak

Kacır, girişim sermayesi ekosisteminin desteklenmesi amacıyla 300 milyon dolarlık kaynağın girişim sermayesine aktarılması için önemli bir adım attıklarını açıkladı.

Bu kaynağın oluşturacağı kaldıraç etkisiyle birlikte girişim sermayesi ekosistemine 750 milyon dolardan fazla likiditekazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

“Türkiye 50’den fazla ülkede 1 milyarı aşkın tüketiciye erişim sağlıyor”

Türkiye’nin yatırımcılar açısından coğrafi konumu, lojistik imkanları, insan kaynağı ve iç pazarıyla önemli avantajlara sahip olduğunu belirten Kacır, Türkiye’nin 86 milyonu aşan nüfusuyla büyük ve genç bir pazara sahip olduğunu söyledi.

Kacır, Gümrük Birliği ve geniş serbest ticaret anlaşmaları ağı sayesinde Türkiye’ye yatırım yapan girişimcilerin 50’den fazla ülkede 1 milyarı aşkın tüketiciye erişim imkanına sahip olduğunu ifade etti.

Sanayi alanları 2030’da 350 bin hektara çıkarılacak

Sanayinin ülke geneline dengeli şekilde yayılması için Sanayi Alanları Master Planı hazırladıklarını belirten Kacır, planın ilk fazında Samsun-Mersin hattındaki 15 ilde 59 bin hektar büyüklüğünde 19 yeni yatırım alanı belirlendiğini açıkladı.

Kacır, sonraki aşamalarda Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak sanayi gelişim koridorlarındaki yatırım alanlarının ilan edileceğini söyledi.

Türkiye’nin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik hedeflerini de paylaşan Kacır, “Türkiye Yüzyılı’nı üretimin yüzyılı haline getirme yolculuğunda hedefimiz, 2030 yılına geldiğimizde planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 2025 yılındaki 164 bin hektar düzeyinden 350 bin hektara yükseltmektir” dedi.

126 bin yatırıma 26 trilyon liralık teşvik

Yatırım teşvikleri kapsamında bugüne kadar 26 trilyon liralık 126 bin yatırımın ve yaklaşık 4 milyon nitelikli istihdamın önünün açıldığını belirten Kacır, proje bazlı devlet teşvikleriyle de savunma sanayisi, sağlık endüstrisi, petrokimya ve güneş hücresi gibi alanlarda 51,7 milyar dolarlık yatırım tutarına sahip 83 projenin desteklendiğini ifade etti.

Kacır, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat alanlarında çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, “Türkiye’nin yolu açık, geleceği parlaktır. Türkiye’nin önceliği yatırımdır, üretimdir” diye konuştu.

“Bizi geleceğe taşıyacak olan Milli Teknoloji Hamlesi”

Konuşmasının son bölümünde Milli Teknoloji Hamlesi’ne vurgu yapan Kacır, Türkiye’nin küresel konumunu güçlendirecek unsurlar arasında lojistik altyapı, uluslararası yatırımlar, nitelikli insan kaynağı, dijital dönüşüm, yapay zeka, Ar-Ge ve inovasyonu gösterdi.

Programın ardından Bacacı Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayla Tanıl tarafından Bakan Kacır’a, yaklaşık 120 yıldır çalışmak için dışarıdan herhangi bir müdahaleye veya enerji kaynağına ihtiyaç duymayan özel bir saat hediye edildi.