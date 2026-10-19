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Kurt’un cenazesi, yapılacak incelemeler için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Pazaryolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı.

Olay, Pazaryolu ilçesine bağlı kırsal Kuymaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Alzheimer hastası Gülkız Kurt, gece saatlerinde evinden ayrıldı. Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

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