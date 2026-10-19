Olay, saat 00.45 sıralarında Esenler ilçesi Atışalanı Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi’nde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, burada karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Doğukan D. (24) ve Kasım E. (25) bıçakla yaralandı. Olayın ardından şüpheliler bölgeden kaçtı.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılara ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Doğukan D. ve Kasım E., ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan kişilerin kimliklerini belirlemek ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerden Biri Evinde Yakalandı

Polis ekiplerinin yürüttüğü araştırma sonucunda kavgaya karıştığı belirlenen O.K.D. (20), saklandığı evde gözaltına alındı. Olayla bağlantılı diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Hastanede tedavi altına alınan iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kafenin önünde yaşanan kavga çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.