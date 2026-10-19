Şanlıurfa’da iki grup arasında yaşanan kavga, çevrede paniğe neden oldu. Olay, Devteyşti Mahallesi Açıksu Caddesi üzerindeki pazar yerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek şiddetli kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine sopa, bıçak, kemer ve taburelerle saldırdığı kavgada çevredeki vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sürücüler Korna Çalarak Bekledi

Kavga caddeye taşarken trafikte bulunan araçların sürücüleri, tarafların ayrılmasını bekleyerek korna çaldı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga güçlükle sona erdirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler bölgeye ulaştığında kavgaya karışan kişilerin olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, pazar yerinde yaşanan kavga çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.