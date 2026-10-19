Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

DEM Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan Terörsüz Türkiye konusunda Meclis’teki kanunların bir an önce yasallaşması gerektiğini, bu yasanın uygulanması için başta topluma, emek meslek örgütlerine, sendikalara, siyasi partilere, Meclis’e büyük görev ve sorumluluk düştüğünü belirterek "Meclis’teki izleme kurulunun bir an önce oluşturulması gerekiyor ve Meclis’te bulunan bütün siyasi partilerin bu kurulda bulunmasının da bir yolu bulunmalı" ifadelerini kullandı

Tuncay Bakırhan, "süreç" konusunda YENİ Parti'nin yapıcı ve olumlu bir tavır aldığını gördüklerini belirterek "Dünya kadar baskıya maruz kalmalarına rağmen, dışarıdan direnç olmasına rağmen doğru yerde durdular" dedi.

“KAPALIYIZ”

Özel, "Türkiye'deki barış sürecinde, terörün sona ermesi, silahların bırakılması ve çatışmaların bir daha geri gelmemek üzere son bulmasından bu topraklarda yaşayan hiç kimsenin zararı yoktur. Buradan herkes faydalı çıkar. Biz, 'Tarihin doğru tarafında yer almak gerekir' dediğimiz ilk günkü tutumumuzu son ana kadar değiştirmedik ve bu tutumumuzu tekrar teyit ediyoruz" vurgusu yaptı.

Görüşmelerden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel "Biz seçimlerin birkaç hafta yada 1 ay öne alınması erken seçim değil, anayasanın arkasından dolaşmak olarak görüyoruz. Biz bu tartışmaya kapalıyız" yanıtı verdi.