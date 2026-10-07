Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sinemacıları Ankara’da buluşturacak 11. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, 7-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) öncülüğündeki festival kapsamında yönetmen, yapımcı, genç sinemacı, akademisyen ve kültür insanları Ankara’da bir araya gelecek.

Festivalin gala ve ödül töreni, 9 Ekim Cuma günü saat 19.00’da Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Programa Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ev sahipliği yapacak.

Finalist Filmler Ücretsiz Gösterilecek

Festival kapsamında yarışmaya kalan belgeseller, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve TÜRKSOY’da sinemaseverlerle buluşacak. Ücretsiz ve halka açık gösterimlerde Türk dünyasının farklı bölgelerinden hazırlanan belgeseller izleyiciye sunulacak.

Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan başta olmak üzere farklı Türk dünyası coğrafyalarından eserlerin yer aldığı yarışmada uzun belgesel ve öğrenci belgeseli gibi kategorilerde filmler jüri tarafından değerlendirilecek.

Yapay Zekâlı Belgeseller de Yarışıyor

Festivalin bu yılki dikkat çeken yeniliklerinden biri ise "Yapay Zekâ Destekli Belgesel Film" kategorisinin yarışma programına alınması oldu.

Bu kategoride "Anadolu'nun Kayıp Pençeleri", "Sultanın Taşı", "Hürriyete Açılan Kanatlar", "Karang'daki Son Nöbet" ve "Onlar Çocuk" adlı yapımlar finalistler arasında yer alıyor.

Genç Sinemacılar Ankara’da Buluşacak

Festival kapsamında ayrıca Türk Dünyası Genç Sinemacılar Buluşması gerçekleştirilecek. Türk Cumhuriyetleri, özerk Türk cumhuriyetleri ve farklı Türk topluluklarından genç sinemacıların katılacağı programda film projeleri ve sektörel deneyimler paylaşılacak.

Üç gün boyunca atölye, panel, söyleşi, film gösterimi, kültürel gezi ve öğrenci buluşmalarının yanı sıra farklı ülkelerden sinemacılar arasında yeni ortaklıkların kurulmasına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Ödüllü Filmler Farklı Şehirlere Taşınacak

Festivalde ödül alan ve öne çıkan filmlerin, "10 Ülke, 10 Şehir, 1 Festival" anlayışıyla Türk dünyasının farklı bölgelerinde izleyiciyle buluşturulması planlanıyor.

Festivalin, ortak tarih ve kültürün sinema yoluyla gelecek kuşaklara aktarılmasının yanı sıra Türk dünyasından sinemacılar arasında kültürel ve mesleki bağların güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.