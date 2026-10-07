Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Göksel Arsoy için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının sonrasında Arsoy’un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

Cenaze törenine İBB Başkan Vekili Nuri Ersoy, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncular Serdar Gökhan ve Halil Ergün, yönetmen Gani Rüzgar Şavata ile Arsoy’un ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

"Bir Efsanemizi Daha Kaybettik"

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Göksel Arsoy’un Türk sinemasında derin izler bırakan bir kuşağın temsilcilerinden olduğunu söyledi.

Yeşilçam’ın ortaya koyduğu eserlerin bugün Türk sinemasının önemli bir mirasını oluşturduğunu belirten Güven, Arsoy ve dönemin diğer sanatçılarının zor şartlara rağmen ortaya koyduğu çalışmaların değerinin zamanla daha iyi anlaşılacağını ifade etti.

"Çok Büyük Bir Karakterdi Babam"

Göksel Arsoy’un oğlu Gökhan Arsoy, babasının kendi evinde, ailesinin yanında ve herhangi bir hastane süreci yaşamadan hayatını kaybettiğini söyledi.

Babasının yalnızca sinema oyuncusu olarak değil, sahne sanatçısı olarak da anılmak istediğini belirten Gökhan Arsoy, onun Yeşilçam’ın ardından uzun yıllar sahne sanatlarıyla ilgilendiğini ve çeşitli kurumlarda görev üstlendiğini anlattı.

Arsoy, babası için "Çok özel bir insandı. Çok büyük bir karakterdi" ifadelerini kullandı.

"Tek Tesellimiz Hiç Acı Çekmedi"

Göksel Arsoy’un kızı Aşkım Arsoy ise babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, uykusunda hayatını kaybetmesinin kendileri için teselli olduğunu söyledi.

Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, Arsoy’un sinemaya büyük bağlılık gösteren, ailesine düşkün ve çevresine örnek olan bir isim olduğunu ifade etti.

Oyuncu Serdar Gökhan da Arsoy’un çok değerli bir sanatçı olduğunu belirterek, "Yaprak dökümü... Sonbahardayız. Dökülüyoruz. Sonunda sıra bize de gelecek" dedi.

Oyuncu Halil Ergün ise Göksel Arsoy’un Türk sineması için çok özel bir isim olduğunu belirterek, Arsoy gibi sanatçıların sinemanın zenginliği olduğunu söyledi.